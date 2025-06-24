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06:00, 24 июня 2025Бывший СССР

Спецпредставителя Путина внесли в базу сайта «Миротворец»

Участника переговоров РФ и США, главу РФПИ Дмитриева внесли в базу «Миротворца»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Специальный представитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Данные об этом размещены на портале.

Дмитриев участвовал в переговорах России и США. На сайте уточняется, что его внесли в базу за «финансирование России» и «участие в информационных операциях», направленных против Украины.

Главу РФПИ влючили в списки еще в декабре 2020 года, создатели сайта продолжают обновлять данные о его деятельности и следить за членами его семьи. Весной 2025 года они попытались получить информацию об отце Дмитриева.

Также в базе данных сайта «Миротворец» числится глава российской делегации на переговорах по урегулированию конфликта Владимир Мединский. Кроме того, он объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ), розыскные мероприятия не отменили даже после того, как возобновился прямой диалог Москвы и Киева.

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