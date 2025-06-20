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07:23, 20 июня 2025Бывший СССР

СБУ не отменила розыск Мединского

СБУ не отменила розыск Мединского после старта прямых переговоров РФ и Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) не стала отменять розыск главы российской делегации на переговорах по урегулированию конфликта Владимира Мединского после того, как возобновился прямой диалог с Киевом. При этом в розыске в РФ ни один из членов украинской переговорной группы не числится, передает РИА Новости.

Украинская спецслужба объявила Мединского в розыск 30 мая 2024 года. Также в 2018 году его внесли в базу данных сайта «Миротворец». По данным баз СБУ, политик — единственный член российской делегации на переговорах, который числится в розыске.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил перерыв между раундами переговоров с Украиной. По его словам, причина в том, что позиции меморандумов стран сильно расходятся, это требует проработки.

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