СБУ не отменила розыск Мединского после старта прямых переговоров РФ и Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) не стала отменять розыск главы российской делегации на переговорах по урегулированию конфликта Владимира Мединского после того, как возобновился прямой диалог с Киевом. При этом в розыске в РФ ни один из членов украинской переговорной группы не числится, передает РИА Новости.

Украинская спецслужба объявила Мединского в розыск 30 мая 2024 года. Также в 2018 году его внесли в базу данных сайта «Миротворец». По данным баз СБУ, политик — единственный член российской делегации на переговорах, который числится в розыске.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил перерыв между раундами переговоров с Украиной. По его словам, причина в том, что позиции меморандумов стран сильно расходятся, это требует проработки.