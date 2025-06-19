В России объяснили перерыв между раундами переговоров с Украиной

Чепа объяснил перерыв между раундами переговоров расхождением меморандумов

Позиции меморандумов России и Украины сильно расходятся, поэтому нужна проработка, рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Такую причину перерыва между раундами переговорного процесса депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Были определенные задержки со стороны Украины и были заявления [президента Украины Владимира] Зеленского о правомочности ведения переговоров делегаций по тем или иным вопросам», — отметил Чепа.

Позиции меморандумов сильно расходятся. Поэтому нужны определенные консультации, нужна проработка Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Депутат добавил, что проводить переговоры на следующий день после предыдущего раунда неправильно. «К этому нужно подготовиться», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что переговорные группы Москвы и Киева находятся в контакте. По его словам, помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский общается с партнером из Киева. Путин добавил, что новые переговоры Украины и России могут пройти после 22 июня.

