В России объяснили перерыв между раундами переговоров с Украиной

Позиции меморандумов России и Украины сильно расходятся, поэтому нужна проработка, рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Такую причину перерыва между раундами переговорного процесса депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».
«Были определенные задержки со стороны Украины и были заявления [президента Украины Владимира] Зеленского о правомочности ведения переговоров делегаций по тем или иным вопросам», — отметил Чепа.
Позиции меморандумов сильно расходятся. Поэтому нужны определенные консультации, нужна проработка
Депутат добавил, что проводить переговоры на следующий день после предыдущего раунда неправильно. «К этому нужно подготовиться», — заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что переговорные группы Москвы и Киева находятся в контакте. По его словам, помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский общается с партнером из Киева. Путин добавил, что новые переговоры Украины и России могут пройти после 22 июня.