Путин назвал возможную дату новых переговоров по Украине

Путин заявил, что новые переговоры Украины и России могут пройти после 22 июня

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге прокомментировал переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Путин сообщил, что переговорные группы России и Украины находятся в контакте. По его словам, помощник президента России и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сегодня говорил с партнером из Киева.

Российский лидер уточнил, что новые переговоры Украины и России могут пройти после 22 июня.

