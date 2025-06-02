Переговоры в Стамбуле прошли после беспрецедентной атаки на аэродромы. Как в России отреагировали на итоги встречи?

Россия и Украина после переговоров проведут самый масштабный обмен пленными

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров представителей России и Украины. Состав российской делегации в сравнении с первым раундом не изменился, ее также возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Руководителем посланцев Киева был министр обороны Рустем Умеров. Встреча, которая проходила на следующий день после беспрецедентной атаки по российским военным аэродромам, продлилась немногим больше часа. О том, как в России отреагировали на итоги переговоров, — в материале «Ленты.ру».

На этот раз стороны договорились об обмене военнопленных моложе 25 лет и всех тяжелораненых. Ожидается, что это будет самый масштабный с начала СВО обмен пленными между Россией и Украиной, в ходе которого стороны передадут друг другу от 1000 до 1200 человек, сообщил Мединский. Также Россия в одностороннем порядке передаст Украине шесть тысяч тел солдат ВСУ. При этом Москва не согласилась на общее прекращение огня и встречу лидеров, однако предложила Киеву прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта, чтобы позволить забрать тела погибших в «серой зоне». Украинские военные, как заявил Мединский, пообещали проработать это предложение.

Владимир Мединский Фото: Александр Рюмин / Pool / РИА Новости

В России не ждали прорывов от этих переговоров

Российские спикеры изначально не ожидали больших прорывов и соглашений от второго раунда переговоров в Стамбуле. Об этом, в частности, говорил еще до начала встречи делегаций политолог Сергей Маркелов.

Стамбул — это не про разговоры, не про мир. Это переговоры технические, для накопления ресурсов. Для дальнейшей встречи Путина и Трампа. В фантастическом мире еще возможны переговоры с Владимиром Зеленским... Потому что путь к миру запускается президентами, а не техническими группами Сергей Маркелов политолог

При этом эксперт отметил, что масштабные воскресные атаки никак не повлияют на переговорный процесс.

Фото: Александр Рюмин / Pool / РИА Новости

Военный корреспондент Александр Коц также считает, что украинские атаки российских военных аэродромов не могли оказать влияние на ход переговоров, несмотря на то, что на это, скорее всего, рассчитывали в Киеве.

Слава Богу, Мединский на прошлой встрече сам поднял планку, ниже которой мы уже не пройдем. А он четко дал понять: война — отдельно, переговоры — отдельно. Атаки на аэродромы — это составляющая войны, параллельный процесс, который не повлияет на наши требования. Атака на пассажирский поезд — это теракт, который из западных политиков заметил вчера только Рубио Александр Коц военный корреспондент

Результат переговоров сочли «сугубо гуманитарным»

Военный блогер Юрий Подоляка обратил внимание на сравнительно малую продолжительность второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, который оказался заметно короче первого.

Переговоры в Стамбуле закончились... Продлились менее часа. Как по мне, и того много. Говорить сейчас реально не о чем (кроме обмена) Юрий Подоляка военный блогер

Фото: Александр Рюмин / Pool / РИА Новости

Telegram-канал «Военный осведомитель» также констатировал, что итоги состоявшихся переговоров свидетельствуют: общих тем для обсуждения у сторон конфликта сейчас немного.

«Пока можно сделать вывод, что результат встречи сугубо гуманитарный. Обмен пленными и погибшими, а также временное прекращение огня для сбора тел погибших», — отметил канал.

Наконец, журналист Андрей Медведев попытался рассмотреть в итогах российско-украинских переговоров хоть какой-то позитив.

Главный итог Стамбула: наши будут возвращаться. Живые и павшие. Стоило ради этого лететь? Перетерпеть и полететь? Я уверен, что да. Ради каждого человека и возвращения его из плена стоит стараться. Возможно, это не всем понятно Андрей Медведев журналист

Накануне Украина атаковала аэродромы в пяти регионах России, еще в двух — взорвала мосты

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы дронами ВСУ. Под удар попали военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые.

Дроны на эти территории завезли в фурах, точнее — в контейнерах, погруженных на платформы. Фуры подъехали в необходимые организаторам атаки точки, после чего крышки контейнеров открылись и десятки дронов вылетели из них в сторону аэродромов. Пострадали стратегические ракетоносцы, которые являются частью «ядерной триады» России.

Министр обороны Украины Рустем Умеров Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Еще в двух регионах на выходных произошли подрывы на железнодорожной инфраструктуре. В Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд. Пострадали 104 человека, семерых спасти не удалось. В Курской области также произошло обрушение моста, когда по нему ехал грузовой локомотив. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом.

Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко заявила, что обрушение мостов в Брянской и Курской областях в ночь на 1 июня является терактом.