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11:14, 1 июня 2025Силовые структуры

СК России признал терактом обрушения мостов в Брянской и Курской областях

СК России: Обрушения мостов в Брянской и Курской областях являются терактами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: СК РФ / РИА Новости

Обрушение мостов в Брянской и Курской областях в ночь на 1 июня является террористическим актом. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, передает РИА Новости.

«Данные происшествия квалифицированы как террористический акт», — подчеркнула пресс-секретарь ведомства.

Как сообщается, главное следственное управление по поручению председателя СК Александра Бастрыкина приняло к производству уголовные дела о терактах на железной дороге в Брянской и Курской областях. «В настоящее время на местах происшествия работают сотрудники СК России, которыми проводятся неотложные следственные действия», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник призвал жестко отреагировать на подрыв моста в Брянской области. Депутат отметил, что происшествие носит явно террористический характер, потому что по мосту в основном переезжают мирные люди.

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