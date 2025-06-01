В Госдуме жестко отреагировали на подрыв моста в Брянской области

Депутат Колесник: России пора персонально ответить виновным в подрыве моста

Теракт в Брянской области, несомненно, был организован украинской стороной с помощью западных партнеров и России необходимо ответить на это жестко, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области рухнул мост на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что мост подорвали.

Депутат отметил, что происшествие носит явно террористический характер, потому что по мосту в основном переезжают мирные люди. Он также добавил, что российские взрывохимики определят, какая конкретно взрывчатка использовалась, и исходя из этого Россия даст ответ.

«Нормально, жестко отвечать на все вот такие выпады и уже себя сильно не ограничивать. Вот те люди, которые повинны в этих террористических актах, персонально должны отвечать», — заявил Колесник.

Парламентарий отметил, что у России больше нет иллюзий по отношению к Украине. Он указал, что Киев перешел к террористической борьбе, но подобные деяния только ухудшают его переговорные позиции.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что жертвами обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области стали семь человек. Он добавил, что в больницы были доставлены 30 пострадавших, в том числе двое детей. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.