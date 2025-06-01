Губернатор Брянской области подтвердил подрыв обрушившегося на поезд моста

Богомаз заявил о подрыве обрушившегося на поезд моста в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что обрушившийся на поезд мост был подорван. Его слова приводит РИА Новости.

«Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров», — подтвердил глава региона.

Вечером 31 мая мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. По предварительным данным, причиной обрушения стал подрыв. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, обрушение моста произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».