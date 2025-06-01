Губернатор Брянской области уточнил число жертв при обрушении моста на поезд

Богомаз: Жертвами обрушения моста в Брянской области стали семь человек

Жертвами обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области стали семь человек, их число уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

Он добавил, что в больницы были доставлены 30 пострадавших, в том числе двое детей. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работали 16 бригад скорой помощи и автобусы для эвакуации пассажиров в пункты временного размещения. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

До этого стало известно, что жертвами ЧП стали машинист поезда и помощник, а также двое пассажиров. Пострадал грудной ребенок в возрасте пяти-шести месяцев, он находится в тяжелом состоянии.

Состав сошел с рельс после того, как на него рухнул участок моста. Ряд каналов опубликовал кадры с места происшествия, пассажиры помогали другим людям выбраться из вагонов.

Предварительно, причиной обрушения мог стать подрыв, Shot отмечал, что было заложено четыре взрывных устройства: на опорах и на шпалах. Официально версия подрыва на данный момент не подтверждалась.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, обрушение моста произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».

