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00:34, 1 июня 2025Россия

Люди начали вытаскивать через окна пострадавших при обрушении моста в Брянской области

SHOT: Люди начали вытаскивать через окна пострадавших при обрушении моста
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Люди начали вытаскивать пострадавших при обрушении моста в Брянской области через окна поезда, сообщает Telegram-канал SHOT.

На месте слышны крики и просьбы о помощи. По данным Baza, четыре человека погибли при обрушении моста.

По данным ряда каналов, причиной обрушения мог стать подрыв. По одной из версий, было заложено четыре взрывных устройства: на опорах и на шпалах. Мост рухнул на железнодорожный состав.

По последним данным, пострадало 44 человека, сообщает Baza. По информации Mash, число пострадавших — 22 человека, данные разнятся. Официальной информации о точном количестве не поступало. Информацию о происшествии подтвердил губернатор региона Александр Богомаз.

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