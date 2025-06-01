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00:26, 1 июня 2025Россия

Несколько человек погибли при обрушении моста в Брянской области

При обрушении моста в Брянской области погибли четыре человека
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Стало известно, что в результате обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области погибли четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Все погибшие — пассажиры поезда "Климов — Москва", на который и рухнул мост», — говорится в сообщении. По данным Baza, число пострадавших выросло до 44.

Ранее сообщалось, что причиной обрушения моста стал подрыв. По информации Telegram-канала Shot, в двух местах было заложено четыре взрывных устройства. Также были опубликованы кадры с места происшествия.

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