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00:23, 1 июня 2025Россия

Опубликованы кадры с места обрушения моста в Брянской области

Shot опубликовал кадры с места обрушения моста в Брянской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Видео: Telegram-канал Shot

Кадры с места обрушения моста в Брянской области опубликовал Telegram-канал Shot. На них виден поврежденный поезд.

По информации канала, люди вытаскивают пострадавших, люди просят о помощи. Инцидент произошел вблизи поселка Выгоничи, состав двигался по маршруту Москва — Климово.

По данным ряда каналов, причиной обрушения мог стать подрыв, Shot отмечал, что было заложено четыре взрывных устройства: на опорах и на шпалах. Мост рухнул на железнодорожный состав.

По последним данным, пострадало 44 человека, сообщает Baza. По информации Mash, число пострадавших — 22 человека, данные разнятся. Официальной информации о точном количестве не поступало. Информацию о происшествии подтвердил губернатор региона Александр Богомаз.

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