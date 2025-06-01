Обрушение моста произошло в Курской области

Хинштейн сообщил, что в Курской области произошло обрушение моста

В ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста, когда по нему ехал грузовой локомотив. Известно об одном пострадавшем, рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали», — говорится в сообщении. Остальные составы остались на железной дороге. Согласно предварительной информации, у машиниста повреждены ноги. Госпитализирована была вся бригада.

Из-за произошедшего была перекрыта дорога, расположенная под мостом. Причина обрушения моста пока не называется, ее устанавливают специалисты.

Вечером 31 мая мост обрушился в Брянской области. Там жертвами происшествия стали семь человек, еще 66 пострадали.