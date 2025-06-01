В районе подорванного моста в Брянской области была замечена украинская ДРГ. Число жертв выросло. Что известно на данный момент?

Губернатор Богомаз: Число жертв обрушения моста в Брянской области выросло до 7

Жертвами обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области стали семь человек, их число уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

К этому часу количество пострадавших составляет 69 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших — в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок Александр Богомаз губернатор Брянской области

Госпитализированы 44 человека, 22 наблюдаются амбулаторно, добавил губернатор.

Ранее глава региона сообщал о 35 пострадавших, одного ребенка планировалось доставить санавиацией в Москву. На месте происшествия работали 16 бригад скорой помощи и автобусы для эвакуации пассажиров в пункты временного размещения. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

После обрушения моста пропал годовалый ребенок, спасатели начали его поиски, сообщил Shot.

До этого стало известно, что жертвами ЧП стали машинист поезда и помощник, а также двое пассажиров. Пострадал грудной ребенок в возрасте пяти-шести месяцев, он находится в тяжелом состоянии.

Состав сошел с рельс после того, как на него рухнул участок моста. Ряд каналов опубликовал кадры с места происшествия, пассажиры помогали другим людям выбраться из вагонов.

Предварительно, причиной обрушения мог стать подрыв, Shot отмечал, что было заложено четыре взрывных устройства: на опорах и на шпалах. Официально версия подрыва на данный момент не подтверждалась.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, обрушение моста произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».

При обрушении моста пострадал водитель грузовика

Водитель грузовика, перевозившего продукцию «Мираторг», пострадал при обрушении моста, рассказали в компании.

Ранее стало известно, что фура «Мираторга» проезжала по мосту в тот момент, когда внизу проходил пассажирский поезд Климов – Москва.

Водителю оказывают медицинскую помощь, транспортное обеспечение работы компании осуществляется через объездные пути, движение по трассе А240 перекрыто.

Обрушение произошло буквально за пару секунд до прохождения под ним пассажирского поезда, сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, локомотив протаранил уже рухнувшую конструкцию моста. Полотно упало на рельсы под углом 45 градусов вместе с фурой, проезжавшей по нему. Удар пришелся на кабину машиниста, ему и помощнику выжить не удалось, а первый вагон буквально сплющило.

В районе подорванного моста в Брянской области была замечена украинская ДРГ

В районе подорванного моста в Брянской области в мае была замечена украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), обратил внимание Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Отмечается, что диверсантов видели 21 мая, однако власти Брянской области отрицали их заход на территорию региона.

В итоге, если это результат действия тех самых диверсантов, то за почти десять дней, в районе их действия никто не обследовал потенциальные цели — ведь никаких диверсантов не было «Военный Осведомитель»

По данным Telegram-канала «Два майора», группа состояла из 7-8 человек. Ее обнаружили примерно в 40 километрах от Брянска. Позднее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ДРГ была уничтожена.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 21 мая опубликовал информацию о перекрытии дорог в Выгоничском районе после сообщений о заходе украинских диверсантов. Он уточнил, что сведений о каких-либо конкретных правонарушителях, их численности, последствиях, пострадавших и наличии реальных угроз не имеется.