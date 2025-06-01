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03:09, 1 июня 2025Россия

В районе подорванного моста в Брянской области была замечена украинская ДРГ

Возле подорванного моста в Брянской области в мае была замечена украинская ДРГ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

В районе подорванного моста в Брянской области в мае была замечена украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Отмечается, что диверсантов видели 21 мая, однако власти Брянской области отрицали их заход на территорию региона.

«В итоге, если это результат действия тех самых диверсантов, то за почти десять дней, в районе их действия никто не обследовал потенциальные цели — ведь никаких диверсантов не было», — написал автор канала.

По данным Telegram-канала «Два майора», группа состояла из 7-8 человек. Ее обнаружили примерно в 40 километрах от Брянска. Позднее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ДРГ была уничтожена.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 21 мая опубликовал информацию о перекрытии дорог в Выгоничском районе после сообщений о заходе украинских диверсантов. Он уточнил, что сведений о каких-либо конкретных правонарушителях, их численности, последствиях, пострадавших и наличии реальных угроз не имеется.

Мост рухнул на пассажирский поезд вечером 31 мая. Предварительно, причиной обрушения мог стать подрыв, канал Shot отмечал, что было заложено четыре взрывных устройства: на опорах и на шпалах. Официально версия подрыва на данный момент не подтверждалась. По данным губернатора Богомаза, жертвами происшествия стали семь человек, 30 доставлены в больницы, в том числе двое детей.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, обрушение моста произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».

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