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12:36, 21 мая 2025Россия

Стало известно о заходе украинских диверсантов на территорию еще одного региона России

Telegram-канал «Два Майора»: Диверсантов ВСУ заметили под Брянском
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andriy Andriyenko / Ukraine's 65th Mechanised Brigade / AP

Стало известно о заходе украинских диверсантов на территорию еще одного региона России. О проникновении солдат противника на территорию Брянской области сообщил Telegram-канал «Два Майора».

Ранее украинские диверсанты также попытались прорваться в Курскую область.

По данным канала, речь идет о группе из 7-8 человек. Группа якобы была выявлена неподалеку от областного центра — в селе Субботово примерно в 40 километрах от Брянска. Сведений о том, какое задание выполняли диверсанты, нет.

После обнаружения группы она была блокирована подразделениями Росгвардии и ФСБ, отмечает канал.

Тем временем ВСУ не оставляют попыток прорваться в Курскую область и крупными воинскими формированиями с целью закрепиться в приграничных населенных пунктах. По словам генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, украинские войска безуспешно пытались занять приграничное село Гуево. Подразделения противника понесли потери и не выполнили поставленных перед ними целей, отметил он.

ЖЗЛ
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