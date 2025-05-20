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09:51, 20 мая 2025Россия

Стало известно о попытке украинских диверсантов прорваться в Курскую область

Shot: Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область через село Волфино
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась этой ночью прорваться в Курскую область через село Волфино. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, шестеро диверсантов подорвались на мине ТМ-62.

Как утверждает Shot, украинские военные осматривали границу у села Волфино, чтобы потом подогнать туда дополнительные силы для прорыва. Одновременно со стороны Украины этот участок обстреливали из ствольного оружия, чтобы вытеснить российских бойцов с окраины населенного пункта.

Российским пограничникам удалось отразить атаку. По информации издания, сейчас Курская область полностью зачищена от противника.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что ВСУ не смогут начать полномасштабное наступление на Курскую область.

Специалист предположил, что участившиеся вылазки украинских бойцов относятся к диверсионно-разведывательным действиям.

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