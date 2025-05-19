Военный эксперт Матвийчук: ВСУ не смогут начать полномасштабное наступление

Ввиду своей слабости и ограниченности ресурса Украина не сможет организовать полномасштабное вторжение на территорию России, сказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли одну из самых массированных атак с участием десятков штурмовиков на населенный пункт Теткино в Курской области. В направлении Теткино ВСУ на двух бронемашинах и четырех квадроциклах, а также при помощи машин разминирования попытались прорваться на российскую территорию.

Матвийчук рассказал, что такие вылазки украинских военнослужащих относятся к диверсионно-разведывательным действиям. Он отметил, что группа из 30 человек примерно равна по численности взводу и ее целью является поддержание напряжения в приграничье.

Полковник добавил, что неспособность Киева решить военно-политические цели обернулась тем, что теперь украинская армия держит в напряжении гражданское население.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ пытались вести бои в районе Теткино даже во время переговоров России и Украины в Стамбуле, которые проходили 16 мая. Украинскую технику российским войскам удавалось уничтожить до подъезда к границе.