Стало известно о продолжающейся активности ВСУ у Курской области в день переговоров

ВСУ продолжают активность в направлении курского Теткино в день переговоров

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают активность в направлении Теткино Курской области в день переговоров России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«Разведчики группировки войск "Север" вскрыли выдвижение очередной вражеской инженерной машины разграждения из района населенного пункта Атинкое в Сумской области», — пишут авторы канала.

Они отмечают, что украинскую технику удалось уничтожить еще до ее подъезда к российской границе.

Днем ранее, 15 мая, также сообщалось об активных действиях ВСУ на курском направлении. ВСУ, как утверждалось, пехотными группами начали активно атаковать российские позиции сразу на нескольких участках.

Прямые переговоры России и Украины, инициатором которых был Владимир Путин, должны были состояться в Стамбуле 15 мая. Впоследствии переговоры перенесли на 16 мая по причине логистики. В этот же день запланирована трехстороння встреча Турции, России и Украины.