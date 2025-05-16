Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:39, 16 мая 2025Россия

Стало известно о продолжающейся активности ВСУ у Курской области в день переговоров

ВСУ продолжают активность в направлении курского Теткино в день переговоров
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают активность в направлении Теткино Курской области в день переговоров России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«Разведчики группировки войск "Север" вскрыли выдвижение очередной вражеской инженерной машины разграждения из района населенного пункта Атинкое в Сумской области», — пишут авторы канала.

Они отмечают, что украинскую технику удалось уничтожить еще до ее подъезда к российской границе.

Днем ранее, 15 мая, также сообщалось об активных действиях ВСУ на курском направлении. ВСУ, как утверждалось, пехотными группами начали активно атаковать российские позиции сразу на нескольких участках.

Прямые переговоры России и Украины, инициатором которых был Владимир Путин, должны были состояться в Стамбуле 15 мая. Впоследствии переговоры перенесли на 16 мая по причине логистики. В этот же день запланирована трехстороння встреча Турции, России и Украины.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России озвучили вероятный исход переговоров в Стамбуле

    Российские пожарные раскрыли жуткую причину возгорания дома

    Ученые восстановили внешность Моцарта по черепу

    Парень узнал о романтичной привычке партнерши и нашел ее мерзкой

    Россиянку зарезали в гостях и подожгли дом

    Марочко сообщил о потерях ВСУ после освобождения Торского

    Организаторов нелегальных гонок с погибшей школьницей отправили под арест

    Перспективы возвращения западных брендов в Россию оценили

    В Германии узнали о панике в офисе Зеленского из-зе переговоров

    В МИД России назвали риск 30-дневного перемирия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости