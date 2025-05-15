Появились сообщения о переносе переговоров в Стамбуле на 16 мая

ТАСС: Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле могут перенести на 16 мая

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле могут перенести на 16 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Да, 16 мая», — сказал собеседник агентства, близкий к организации переговоров.

В то же время источник РИА Новости опроверг эту информацию, заявив, что данных, свидетельствующих о переносе переговоров, пока не поступало.

Ранее советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что делегация Украины планирует прибыть в Стамбул поздним вечером 15 мая. Сам Зеленский выразил надежду на встречу российской и украинской делегаций и подчеркнул, что со стороны Киева никто не будет препятствовать возможности проведения переговоров.

