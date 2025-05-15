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17:13, 15 мая 2025Бывший СССР

Зеленский выразил надежду на встречу российской и украинской делегаций

Зеленский: Киев надеется встретиться с российской делегацией в Стамбуле
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на встречу российской и украинской делегаций. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы обязательно проведем встречу с американской и турецкой стороной. Надеюсь, что и с российской стороной мы встретимся», — заявил Зеленский.

Он добавил, что со стороны Киева никто не будет препятствовать возможности проведения переговоров.

Ранее Зеленский заявил, что украинская делегация во главе с министром обороны страны Рустемом Умеровым отправится на переговоры с Россией. Из числа переговорщиков, среди прочих, выведен глава Службы безопасности Украины Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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