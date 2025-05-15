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17:02, 15 мая 2025Бывший СССР

Зеленский подтвердил отправку делегации на переговоры в Стамбуле

Зеленский подтвердил отправку делегации во главе с Умеровым в Стамбул
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинская делегация во главе с министром обороны страны Рустемом Умеровым отправится на переговоры с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, трансляцию ведет Reuters.

«Я решил отправить сейчас в Стамбул нашу делегацию, но не всех [представителей]», — подчеркнул политик. По его словам, решение было принято из желания продемонстрировать готовность к переговорам и «достичь первых шагов к справделивому миру».

Зеленский подтвердил сообщения об отправке делегации Украины в Стамбул, при этом заявив, что ее уровень будет ниже в сравнении с первоначальным составом представителей. В частности, из числа переговорщиков выведен глава Службы безопасности Украины Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). При этом политик добавил, что с российской стороны якобы отсутствует равный по статусу представитель.

Ранее Украина заявила о готовности встретиться с российской делегацией в Стамбуле. По словам источника агентства Reuters, украинская делегация может вступить в контакт с представителями Москвы.

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