Украина заявила о готовности встретиться с российской делегацией в Стамбуле

Reuters: Украина рассматривает возможность встречи с делегацией РФ в Стамбуле

Украина рассматривает возможность отправить кого-то для участия в переговорах с делегацией России в Стамбуле. Об этом, ссылаясь на украинские дипломатические источники, сообщает Reuters.

«Украина рассматривает возможность отправки команды на переговоры с Россией в Стамбул, чтобы узнать, что скажет делегация Москвы», — указано в сообщении.

По словам источника агентства, украинская делегация может вступить в контакт в случае, если «российская делегация готова к серьезному разговору».

Ранее Зеленский намекнул на возможность срыва переговоров с Россией в Стамбуле после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, украинскому руководству необходимо понимать уровень российских представителей и их полномочия.