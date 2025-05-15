Зеленский намекнул на возможность срыва переговоров с Россией

Зеленский: Украина подумает о переговорах с Россией после встречи с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможность срыва переговоров с Россией в Стамбуле после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. С таким заявлением политик выступил в своем Telegram-канале.

«Мы подумаем, что будем делать, какими будут наши шаги, после разговора с президентом Эрдоганом», — намекнул он.

Зеленский резко высказался об уровне делегации России в Стамбуле и заявил, что у Киева «будет несколько часов» для принятия важных решений по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, украинскому руководству необходимо понимать уровень российских представителей и их полномочия.

Ранее Зеленский усомнился в наличии мандата на принятие решений у делегации России. Он также оценил состав российской переговорной группы как «бутафорский».