Зеленский высказался о российской делегации на переговорах в Стамбуле

Зеленский усомнился в наличии мандата на принятие решений у российской делегации

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в наличии мандата на принятие решений у российской делегации на переговорах в Стамбуле. Его слова в своем Telegram-канале передает «РБК-Украина».

Украинский лидер также оценил состав российской переговорной группы как «бутафорский». По его словам, украинская сторона должна сначала оценить уровень представляющей Москву делегации перед переговорами.

«Но уровень русских пока мне официально не известен. Но из того, что мы видим, это больше похоже на бутафорский уровень. Мы подумаем, что будем делать и какие будут наши дальнейшие шаги после разговора с президентом [Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом», — сказал он.

Вечером 14 мая президент России Владимир Путин объявил о составе делегации на переговорах в Стамбуле. Ее возглавил помощник Путина Владимир Мединский. Кроме него в переговорную группу группу вошли замглавы МИД России Михаил Галузин, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ранее именовавшееся как Главное разведывательное управление, ГРУ) Игорь Костюков.