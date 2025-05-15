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18:56, 15 мая 2025Бывший СССР

Названо время прибытия украинских представителей в Стамбул

Советник Зеленского Литвин: Украинские представители будут в Стамбуле вечером
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Украинские представители планируют быть в Стамбуле сегодня позже вечером. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает «Интерфакс-Украина».

«Украинские представители планируют быть в Стамбуле сегодня позже вечером», — сказал он.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф по-прежнему планирует прибыть в Турцию 16 мая. помимо Уиткоффа в Стамбул для участия в переговорах планируют отправиться госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Кит Келлог.

До этого Зеленский выразил надежду на встречу российской и украинской делегаций. Он добавил, что со стороны Киева никто не будет препятствовать возможности проведения переговоров.

Вот это да!
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