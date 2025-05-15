Стало известно решение Уиткоффа о поездке в Турцию на переговоры по Украине

FT: Спецпосланник Трампа Уиткофф планирует прибыть в Турцию 16 мая

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф по-прежнему планирует прибыть в Турцию 16 мая. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

«Человек, знакомый с планами Уиткоффа, заявил, что он по-прежнему намерен отправиться в Турцию в пятницу, несмотря на отсутствие [президента России Владимира] Путина», — говорится в материале.

Издание отмечает, что помимо Уиткоффа в Стамбул для участия в переговорах планируют отправиться госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Кит Келлог.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что часть делегации США уже прибыла в Стамбул для переговоров России и Украины. В то же время он отметил, что госсекретарь Рубио в тот момент находился в Анталье, где принимал участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО.