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17:26, 15 мая 2025Мир

Стало известно решение Уиткоффа о поездке в Турцию на переговоры по Украине

FT: Спецпосланник Трампа Уиткофф планирует прибыть в Турцию 16 мая
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф по-прежнему планирует прибыть в Турцию 16 мая. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

«Человек, знакомый с планами Уиткоффа, заявил, что он по-прежнему намерен отправиться в Турцию в пятницу, несмотря на отсутствие [президента России Владимира] Путина», — говорится в материале.

Издание отмечает, что помимо Уиткоффа в Стамбул для участия в переговорах планируют отправиться госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Кит Келлог.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что часть делегации США уже прибыла в Стамбул для переговоров России и Украины. В то же время он отметил, что госсекретарь Рубио в тот момент находился в Анталье, где принимал участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО.

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