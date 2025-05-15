Американская делегация прибыла в Стамбул

Глава МИД Турции Фидан: Делегация США прибыла в Стамбул

Часть делегации США прибыла в Стамбул для переговоров России и Украины, которые запланированы на четверг, 15 мая. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщает РИА Новости.

«Российская делегация прибыла в Стамбул. Часть американской делегации находится в Стамбуле. [Госсекретарь США Марко] Рубио здесь с нами, в Анталье», — сказал он.

Фидан также отметил, что в Турции сейчас находятся и главы МИД ряда европейских стран.

13 мая президент США Дональд Трамп анонсировал, что госсекретарь США Марко Рубио и другие представители Белого дома отправятся на переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле.

После этого спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что они с Рубио посетят Стамбул в пятницу, 16 мая.