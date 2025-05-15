Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:47, 15 мая 2025Мир

Американская делегация прибыла в Стамбул

Глава МИД Турции Фидан: Делегация США прибыла в Стамбул
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Часть делегации США прибыла в Стамбул для переговоров России и Украины, которые запланированы на четверг, 15 мая. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщает РИА Новости.

«Российская делегация прибыла в Стамбул. Часть американской делегации находится в Стамбуле. [Госсекретарь США Марко] Рубио здесь с нами, в Анталье», — сказал он.

Фидан также отметил, что в Турции сейчас находятся и главы МИД ряда европейских стран.

13 мая президент США Дональд Трамп анонсировал, что госсекретарь США Марко Рубио и другие представители Белого дома отправятся на переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле.

После этого спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что они с Рубио посетят Стамбул в пятницу, 16 мая.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский передал Путину из Турции два слова

    Возможное влияние переговоров в Стамбуле на курс рубля оценили

    Захарова описала позицию Украины на переговорах спортивной метафорой

    Сотрудников российского издательства попросили арестовать по делу о пропаганде ЛГБТ

    Поражение дрона белорусским лазером показали на фото

    Россиянам перечислили симптомы смертельно опасной мышиной лихорадки

    Милош Бикович сравнил один период отцовства с мрачным тоннелем

    Двух членов ИГИЛ осудили в России за попытку подрыва суда

    Захарова оценила наряд Зеленского

    Появились детали расследования дела московских издателей о пропаганде ЛГБТ в книгах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости