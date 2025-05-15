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18:33, 15 мая 2025Россия

Стало известно об активизации ВСУ в Курской области в день переговоров в Стамбуле

ВСУ активизировались в Курской области в день переговоров в Стамбуле
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в день переговоров по урегулированию конфликта в Стамбуле активизировались в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

По его информации, ВСУ пехотными группами начали активно атаковать российские позиции сразу на нескольких участках. После того, как ВСУ перегруппировались, они пытаются наступать из Рыжевки в сторону Теткино, но попытки не заканчиваются успехом.

«Сейчас он наступает в районе очистных сооружений и также на направлении Зари — там идут стрелковые бои, но без попыток прорыва (...). Аналогичные столкновения отмечаются у Нового Пути. ВСУ на руку играет распустившаяся зеленка, которая прикрывает передвижения противника на рубежи наступления», — говорится в сообщении.

Кроме того, противник пытается атаковать в районе реки Сейм — он намерен переправиться через реку в районе Отрубы. Авторы канала констатируют, что география и количество атак в курском приграничье увеличиваются.

Россия и Украина, как ожидается, должны встретиться в Стамбуле 15 мая — предложение о прямом диалоге без предварительных условий до этого выдвинул президент России Владимир Путин. Российская делегация уже прибыла в Турцию, но переговоры перенесли с утра на вторую половину дня. Как заявлял Владимир Зеленский, переговоры могут начаться вечером 15 мая.

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