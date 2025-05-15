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11:56, 15 мая 2025Мир

В МИД раскрыли причину переноса переговоров России и Украины в Стамбуле

Захарова: Переговоры были перенесены на вторую половину дня из-за Турции
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле были перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Делегация наша находится в Стамбуле, ее состав известен, соответствующая информация была опубликована на ресурсах Кремля. Переговоры по инициативе турецкой страны перенесены на вторую половину дня», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что переговоры планируют начать после обеда. До этого агентство ТАСС со ссылкой на источник указывало ориентировочное время начала — около 10 утра по московскому времени.

Переговоры Москвы и Киева состоятся 15 мая в Стамбуле. В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

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