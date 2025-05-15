Объявлено время и место начала переговоров по Украине в Стамбуле

ТАСС: Начало переговоров по Украине в Стамбуле планируется в районе 10:00 мск

Начало переговоров по Украине в Стамбуле планируется в районе 10 часов утра по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ткже выяснилось, что диалог должен пройти в рабочем офисе президента Турции Долмабахче. Там же проводились переговоры в 2022 году, сорванные по вине Киева.

Сам глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в этот день пранирует быть в Анкаре. Там у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Российская делегация уже прибыла в Стамбул. Ее возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.