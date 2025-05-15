RT: Делегация России прибыла в Стамбул для переговоров с украинской стороной

Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с украинской стороной, которые запланированы на 15 мая. Об этом сообщил журналист RT Константин Придыбайло.

До этого издание сообщало, что самолет специального летного отряда «Россия» Ил-62М приземлился в стамбульском аэропорту.

Делегацию возглавил помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский.

Вечером 14 мая президент России Владимир Путин сформировал состав делегации РФ для переговоров с Украиной. От Москвы в Турцию также отправились замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ (ранее именовавшееся как Главное разведывательное управление — ГРУ) Игорь Костюков.

С украинской стороны в переговорах примут участие глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква.