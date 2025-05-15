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09:41, 15 мая 2025Мир

Названо время начала переговоров по Украине в Стамбуле

РИА: Начало переговоров России и Украины в Стамбуле ожидается после обеда
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Начало переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле ожидается после обеда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, точное время начала российско-украинских переговоров в Стамбуле еще уточняется.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало, начало переговоров по Украине в Стамбуле планируется в районе 10 часов утра по московскому времени. Встреча пройдет в рабочем офисе президента Турции Долмабахче, где проводились переговоры с Киевом в 2022 году.

Руководитель украинского центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что соглашения о начале переговоров в Турции между Москвой и Киевом в 10:00 по московскому времени 15 мая нет. По его словам, время начала переговоров по урегулированию конфликта «не было запланировано».

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