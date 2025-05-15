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09:25, 15 мая 2025Бывший СССР

В Киеве опровергли информацию о переговорах в Турции

Коваленко: Соглашения о начале переговоров России и Украины в Турции в 10:00 нет
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Соглашения о начале переговоров в Турции между Москвой и Киевом в 10:00 по московскому времени 15 мая нет. Об этом заявил руководитель украинского центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко, передает Reuters.

По его словам, время начала переговоров по урегулированию конфликта «не было запланировано». Информацию о встрече российской и украинской делегаций в 10 часов утра по московскому времени Коваленко назвал не соответствующей действительности.

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