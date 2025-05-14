Путин отправит Мединского и начальника ГРУ на переговоры в Стамбул

Путин сформировал состав делегации РФ для переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о составе делегации РФ для переговоров с Украиной. Документ опубликован на сайте Кремля.

В Турцию в качестве делегатов отправятся помощник президента России Владимир Мединский, замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, заместитель Министра обороны Российской Федерации Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил (ВС) РФ Игорь Костюков.

Ранее стал известен состав украинской делегации. От Киева в переговорах примут участие глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква.