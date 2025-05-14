Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:02, 14 мая 2025Россия

Путин отправит Мединского и начальника ГРУ на переговоры в Стамбул

Путин сформировал состав делегации РФ для переговоров с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о составе делегации РФ для переговоров с Украиной. Документ опубликован на сайте Кремля.

В Турцию в качестве делегатов отправятся помощник президента России Владимир Мединский, замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, заместитель Министра обороны Российской Федерации Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил (ВС) РФ Игорь Костюков.

Ранее стал известен состав украинской делегации. От Киева в переговорах примут участие глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин отправит Мединского и начальника ГРУ на переговоры в Стамбул

    В Смоленске судебные приставы помогли вернуть хозяйке собаку

    Мужчина ворвался в ресторан в центре Москвы и устроил погром

    Возможность Трампа приехать на переговоры России и Украины оценили

    В Кремле назвали причину позднего оглашения состава делегации России на переговорах

    ВСУ попытались атаковать российский регион

    Российские военные уничтожили ремонтную базу ВСУ в Сумах

    Появилось видео попытки захвата эстонскими военными направлявшегося в порт РФ танкера

    Бывший игрок «Спартака» раскрыл сумму своего заработка за карьеру

    TikTok ограничил поиск скандального видео с Макроном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости