Зеленский назвал срок начала переговоров в Стамбуле

Зеленский: Переговоры в Стамбуле могут начаться сегодня вечером

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле могут начаться вечером 15 мая. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, трансляцию ведет Reuters.

«Встреча может быть сегодня вечером, может быть завтра», — рассказал политик.

Зеленский рассказал об отправке делегации на переговоры в Стамбул и добавил, что Украина якобы «сделала все» со своей стороны для проведения переговоров. По его словам, делегация Турции также отправилась из Анкары, делегация США на настоящий момент представлена частично.

Ранее Зеленский назвал главный вопрос переговоров в Стамбуле. При этом политик заявил, что не уверен в том, что на это будет настроена российская делегация.