Зеленский назвал главный вопрос переговоров в Стамбуле

Зеленский: Главным вопросом на переговорах в Стамбуле станет прекращение огня

Главным вопросом на переговорах в Стамбуле станет прекращение огня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре, трансляция которой доступна на YouTube.

«Что до адженды (...) прекращение огня — номер один», — сказал он. При этом украинский лидер заявил, что не уверен в том, что на это будет настроена российская делегация.

Владимир Зеленский также подтвердил, что отправил украинскую делегацию на переговоры в Стамбул. По его словам, переговорную группу возглавит министр обороны страны Рустем Умеров.

Ранее российский президент Владимир Путин утвердил состав российской делегации на переговорах. Ее возглавил помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский.