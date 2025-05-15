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17:04, 15 мая 2025Бывший СССР

Зеленский назвал главный вопрос переговоров в Стамбуле

Зеленский: Главным вопросом на переговорах в Стамбуле станет прекращение огня
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главным вопросом на переговорах в Стамбуле станет прекращение огня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре, трансляция которой доступна на YouTube.

«Что до адженды (...) прекращение огня — номер один», — сказал он. При этом украинский лидер заявил, что не уверен в том, что на это будет настроена российская делегация.

Владимир Зеленский также подтвердил, что отправил украинскую делегацию на переговоры в Стамбул. По его словам, переговорную группу возглавит министр обороны страны Рустем Умеров.

Ранее российский президент Владимир Путин утвердил состав российской делегации на переговорах. Ее возглавил помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский.

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