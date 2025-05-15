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22:29, 15 мая 2025Мир

Анонсирована трехсторонняя встреча Турции, России и Украины

Трехсторонняя встреча Турции, России и Украины в Стамбуле пройдет 16 мая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле запланирована трехсторонняя встреча Турции, России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.

Переговоры состоятся в различных форматах: трехсторонние встречи между США, Украиной и Турцией, а также Россией, Украиной и Турцией.

При этом окончательного решения по возможности проведения четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американскими делегациями по урегулированию украинского конфликта в пятницу в Стамбуле пока нет.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для участия в переговорном процессе с Россией в Стамбуле. Ее возглавит министр обороны Рустем Умеров.

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