ВСУ предприняли одну из самых массированных атак штурмовиков на курское Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли одну из самых массированных атак с участием десятков штурмовиков на населенный пункт Теткино в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Враг предпринял одну из самых массированных атак с участием десятков штурмовиков и семи единиц техники на направлении Теткино, а также несколько попыток вторжения на нашу территорию пешими группами на соседних участках. Северяне отразили все попытки прорыва врага, уничтожив большую часть военной техники и живой силы ВСУ», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что в направлении Теткино ВСУ на двух бронемашинах и четырех квадроциклах, а также при помощи машин разминирования попытались прорваться на российскую территорию. Технику противника, а также 28 украинских военных из 30 уничтожили FPV-дроны. Впоследствии была предпринята аналогичная попытка прорыва, которая не была для ВСУ успешна.

Кроме того, украинские военные пытались прорвать российскую границу в направлении курского Нового Пути, однако пресечения государственной границы не было допущено. Попытка прорыва была зафиксирована и в направлении Краснооктябрьского, где четырех бойцов уничтожили, шестерых взяли в плен.

Подразделения ВСУ пытались вести бои в районе Теткино даже во время переговоров России и Украины в Стамбуле, которые проходили 16 мая. Украинскую технику российским войскам удавалось уничтожить до подъезда к границе.