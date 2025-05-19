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07:43, 19 мая 2025Россия

ВСУ предприняли одну из самых массированных атак десятками штурмовиков на курское Теткино

ВСУ предприняли одну из самых массированных атак штурмовиков на курское Теткино
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли одну из самых массированных атак с участием десятков штурмовиков на населенный пункт Теткино в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Враг предпринял одну из самых массированных атак с участием десятков штурмовиков и семи единиц техники на направлении Теткино, а также несколько попыток вторжения на нашу территорию пешими группами на соседних участках. Северяне отразили все попытки прорыва врага, уничтожив большую часть военной техники и живой силы ВСУ», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что в направлении Теткино ВСУ на двух бронемашинах и четырех квадроциклах, а также при помощи машин разминирования попытались прорваться на российскую территорию. Технику противника, а также 28 украинских военных из 30 уничтожили FPV-дроны. Впоследствии была предпринята аналогичная попытка прорыва, которая не была для ВСУ успешна.

Кроме того, украинские военные пытались прорвать российскую границу в направлении курского Нового Пути, однако пресечения государственной границы не было допущено. Попытка прорыва была зафиксирована и в направлении Краснооктябрьского, где четырех бойцов уничтожили, шестерых взяли в плен.

Подразделения ВСУ пытались вести бои в районе Теткино даже во время переговоров России и Украины в Стамбуле, которые проходили 16 мая. Украинскую технику российским войскам удавалось уничтожить до подъезда к границе.

ЖЗЛ
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