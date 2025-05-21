Алаудинов: Бойцы ВСУ почти целый день пытались захватить Гуево и были уничтожены

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти целый день пытались захватить село Гуево Суджанского района Курской области и были разгромлены. Об этом заявил РИА Новости генерал-лейтенант, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его оценке, командование ВСУ бросило на занятие Гуево «достаточно серьезные силы». При этом примерной численности задействованных в атаке украинских войск он не назвал. В случае благоприятного для украинских войск развития ситуации им была поставлена задача занять также Глушковский район, отметил генерал.

Противнику не удалось осуществить свой замысел, подчеркнул командир «Ахмата». «Он понес очень большие потери. Почти все ресурсы, которые были заброшены на то, чтобы взять Глушковский район, уничтожены», — сказал Алаудинов.

Ранее Алаудинов назвал конечную, по его мнению, цель спецоперации. По его словам, российские войска стремятся «поставить на место тех, кто (...) озвучил свои задачи по расчленению нашего государства».