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11:53, 19 мая 2025Россия

Российский генерал назвал цель СВО

Алаудинов: Цель СВО — поставить на место противников России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Целью специальной военной операции (СВО) является противодействие противникам России. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, сообщает Telegram-канал МОЛОТОВ «АХМАТ».

По его словам, российские войска стремятся «поставить на место тех, кто (...) озвучил свои задачи по расчленению нашего государства».

В ходе СВО Россия смогла доказать слабость военного блока НАТО, продолжил Алаудинов. Он подчеркнул, что спецоперация должна завершиться на российских условиях. «И этот договор де-факто станет концом существования блока НАТО», — заключил генерал.

Ранее о нужном России результате СВО высказался президент страны Владимир Путин. Он заявил, что Москва стремится устранить причины конфликта и заверил, что у России достаточно сил и средств для достижения заявленных целей.

ЖЗЛ
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