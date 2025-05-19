Российский генерал назвал цель СВО

Алаудинов: Цель СВО — поставить на место противников России

Целью специальной военной операции (СВО) является противодействие противникам России. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, сообщает Telegram-канал МОЛОТОВ «АХМАТ».

По его словам, российские войска стремятся «поставить на место тех, кто (...) озвучил свои задачи по расчленению нашего государства».

В ходе СВО Россия смогла доказать слабость военного блока НАТО, продолжил Алаудинов. Он подчеркнул, что спецоперация должна завершиться на российских условиях. «И этот договор де-факто станет концом существования блока НАТО», — заключил генерал.

Ранее о нужном России результате СВО высказался президент страны Владимир Путин. Он заявил, что Москва стремится устранить причины конфликта и заверил, что у России достаточно сил и средств для достижения заявленных целей.