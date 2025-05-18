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10:44, 18 мая 2025Россия

Путин назвал нужный для России результат СВО

Путин: Результатом СВО должно стать устранение причин конфликта
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Быркин / ТАСС

Результатом специальной военной операции (СВО), который нужен России, является устранение причин конфликта, долгосрочный мир и защита русскоязычного населения Украины. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин». Отрывок разговора был опубликован в Telegram-канале ведущего.

Президент заверил, что у Москвы достаточно сил и средств, чтобы завершить СВО с нужным результатом.

«Это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях», — уточнил Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на прекращение огня на Украине после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, который запланирован на 19 мая. После чего госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Россия начала готовить документ, содержащий требования о прекращении огня на Украине.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что мирные переговоры не всегда заканчиваются окончанием боев и могут привести «к началу более ужасной стадии войны с новым оружием и участниками».

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