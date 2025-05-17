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18:33, 17 мая 2025Россия

Медведев обратился к выдвигающим ультиматумы о переговорах врагам России

Медведев: Неудачные переговоры могут привести к ужасной войне с новым оружием
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к выдвигающим ультиматумы о переговорах «врагам России». Обращение он разместил в соцсети X.

Медведев напомнил, что мирные переговоры не всегда заканчиваются окончанием боев. Они могут привести «к началу более ужасной стадии войны с новым оружием и участниками», заявил он.

Ранее стало известно, что Дмитрий Песков рассказал, что Россия подготовит и передаст украинской стороне перечень условий для дальнейшего прекращения огня.

Переговоры России и Украины прошли 16 мая. Они длились почти два часа. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва довольна итогом встречи и рассчитывает на продолжение переговорного формата для достижения долгосрочного мирного соглашения.

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