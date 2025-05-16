Переговоры российской и украинской делегаций по урегулированию конфликта завершились в Стамбуле. Об этом стало известно около 15:20 по московскому времени.
Встреча продлилась почти два часа. Стороны взяли паузу, однако Киев остался недоволен ее итогами.
Результатом переговоров в Стамбуле стало… ничто
Так, нардеп Ярослав Железняк отметил, что украинская сторона все сделала правильно, «играв идеально теми картами, которые раздали», чего, по его мнению, нельзя сказать о партнерах по переговорам.
На Украине высказались о требованиях Москвы
Как сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), российская сторона потребовала от Киева вывести войска из новых регионов, вошедших в состав РФ. Также он уточнил, что украинская сторона получила отказ от 30-ти дневного перемирия.
Глава украинской делегации, министр обороны страны Рустем Умеров также анонсировал обмен 1000 на 1000 пленных с Россией. Глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил эти данные, однако, когда произойдет этот обмен, пока неизвестно.
Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, вновь оказался недоволен составом делегации от России, заявив, что они не имеют полномочий принимать внешнеполитические решения. «Очевидно, что прибывшая в Стамбул российская делегация очень низкого уровня. В ее составе нет ни одного человека, действительно принимающего решения в России», — высказался он.
Киев хочет встречи на уровне глав государств
По словам помощника президента РФ, возглавляющего делегацию в Стамбуле, Киев запросил прямые переговоры между лидерами государств. Россия приняла это к сведению. «Потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран», — высказался также Умеров.
Мединский добавил, что обе стороны представят свое видение возможного будущего прекращения огня, и после обмена планами на этот счет переговоры продолжаться. Подводя итоги, он отметил, что российская делегация удовлетворена результатом переговоров.
Зеленский с европейской компанией позвонил Трампу
Автомобили делегации Украины на данный момент покинули территорию офиса президента Турции Долмабахче. Российская делегация планирует отбыть в Москву уже 16 мая.
Между тем, Владимир Зеленский уже сделал совместный с французским лидером Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Польши Дональдом Туском звонок главе США Дональду Трампу. Украинский президент и европейские лидеры на данный момент вместе находятся на саммите в Албании.
Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира, и важно, чтобы мир держался сильных позиций. Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня, должны быть сильные санкции