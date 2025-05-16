Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершилась, продлившись почти 2 часа. Что известно о результатах переговоров?

Встреча делегаций РФ и Украины в Стамбуле завершилась, продлившись почти 2 часа

Переговоры российской и украинской делегаций по урегулированию конфликта завершились в Стамбуле. Об этом стало известно около 15:20 по московскому времени.

Встреча продлилась почти два часа. Стороны взяли паузу, однако Киев остался недоволен ее итогами.

Результатом переговоров в Стамбуле стало… ничто Ярослав Железняк депутат Верховной Рады

Так, нардеп Ярослав Железняк отметил, что украинская сторона все сделала правильно, «играв идеально теми картами, которые раздали», чего, по его мнению, нельзя сказать о партнерах по переговорам.

На Украине высказались о требованиях Москвы

Как сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), российская сторона потребовала от Киева вывести войска из новых регионов, вошедших в состав РФ. Также он уточнил, что украинская сторона получила отказ от 30-ти дневного перемирия.

Министр обороны Украины Рустем Умеров Фото: Murad Sezer / Reuters

Глава украинской делегации, министр обороны страны Рустем Умеров также анонсировал обмен 1000 на 1000 пленных с Россией. Глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил эти данные, однако, когда произойдет этот обмен, пока неизвестно.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, вновь оказался недоволен составом делегации от России, заявив, что они не имеют полномочий принимать внешнеполитические решения. «Очевидно, что прибывшая в Стамбул российская делегация очень низкого уровня. В ее составе нет ни одного человека, действительно принимающего решения в России», — высказался он.

Киев хочет встречи на уровне глав государств

По словам помощника президента РФ, возглавляющего делегацию в Стамбуле, Киев запросил прямые переговоры между лидерами государств. Россия приняла это к сведению. «Потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран», — высказался также Умеров.

Мединский добавил, что обе стороны представят свое видение возможного будущего прекращения огня, и после обмена планами на этот счет переговоры продолжаться. Подводя итоги, он отметил, что российская делегация удовлетворена результатом переговоров.

Зеленский с европейской компанией позвонил Трампу

Автомобили делегации Украины на данный момент покинули территорию офиса президента Турции Долмабахче. Российская делегация планирует отбыть в Москву уже 16 мая.

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Между тем, Владимир Зеленский уже сделал совместный с французским лидером Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Польши Дональдом Туском звонок главе США Дональду Трампу. Украинский президент и европейские лидеры на данный момент вместе находятся на саммите в Албании.

Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира, и важно, чтобы мир держался сильных позиций. Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня, должны быть сильные санкции Владимир Зеленский президент Украины