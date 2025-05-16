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15:50, 16 мая 2025Бывший СССР

В Раде подвели итог переговоров Украины и России

Нардеп Железняк: Результатом переговоров в Стамбуле стало ничто
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout via Reuters

Результатом переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле стало ничто. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, эти переговоры были тем редким случаем, когда представители Украины сделали все правильно. Нардеп охарактеризовал ситуацию словами президента США Дональда Трампа: «Играли идеально теми картами, которые нам раздали». Он добавил, что партнеры по переговорам не справились со своей задачей.

«И главная проблема, что после Стамбула тоже ничего не произойдет. Это я об "адских санкциях", которыми угрожали», — заключил Железняк.

Ранее переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле по урегулированию конфликта завершились. Они длились почти два часа.

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