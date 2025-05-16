Мединский назвал условие продолжения переговоров с Украиной

Мединский: Москва и Киев представят свое видение прекращения огня

Переговоры представителей России и Украины продолжатся после того, как стороны проработают и представят свое видение возможного прекращения огня в деталях. Об этом сообщил глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский, передает РИА Новости.

«Делегации договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня и пропишет это в деталях. После того как оно будет представлено, мы полагаем целесообразным продолжить наши переговоры [с Украиной]», — рассказал политик.

Также Мединский отметил, что Москва удовлетворена результатом двусторонних переговоров с Киевом, прошедших в Стамбуле.

Он также добавил, что запрос украинской стороны на личную встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным был принят к сведению.