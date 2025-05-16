Мединский высказался о возможности встречи Путина и Зеленского после переговоров в Турции

Мединский: Россия приняла к сведению запрос на встречу Путина и Зеленского

Запрос на личную встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского по итогам переговоров в Стамбуле со стороны Киева был принят к сведению. Об этом заявил помощник российского лидера Владимир Мединский, передает РИА Новости.

«Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению», — сказал политик.

Также Мединский добавил, что результаты переговорного раунда России и Украины в Стамбуле удовлетворили российскую делегацию.

Переговоры представителей России и Украины начались в пятницу, 16 мая, в 13:35 по московскому времени и продлились более часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, представлявший Москву на переговорах с Киевом в Стамбуле в 2022 году. Делегацию Украины возглавил министр обороны Рустем Умеров.