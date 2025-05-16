С момента начала переговоров России и Украины прошел час

Делегации России и Украины уже час ведут переговоры в Стамбуле

Делегации России и Украины ведут переговоры в Стамбуле уже на протяжении часа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.

Переговоры представителей России и Украины начались в пятницу, 16 мая, в 13:35 по московскому времени. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, представлявший Москву на переговорах с Киевом в Стамбуле в 2022 году. Делегацию Украины возглавил министр обороны Рустем Умеров.

В начале встречи глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с приветственным словом. Он заявил, что у сторон есть два пути — либо к миру, либо к еще большим разрушениям, и они сами определят, какой из них выбрать. При этом он отметил, что сегодняшняя встреча делегаций двух стран стала первой с марта 2022 года.

Ранее появилось видео двусторонних переговоров России и Украины.