В Стамбуле начались переговоры России, Украины и Турции

Начались переговоры РФ и Украины в Турции

Переговоры представителей России, Украины и Турции начались в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры проходят в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче. Ранее сообщалось, что встреча начнется с приветствия министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. По данным «Коммерсанта», журналист Евгений Попов сообщил, что после приветственных слов представители США и Турции покинут помещение.

Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, представлявший Москву на переговорах с Киевом в Стамбуле в 2022 году.

В качестве делегатов в Турцию отправились также заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, замминистра обороны Российской Федерации Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ранее — Главное разведывательное управление, ГРУ) Игорь Костюков.

Делегацию возглавил министр обороны Рустем Умеров. Также в переговорах будут участвовать первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Переговоры проходят по инициативе российской стороны. 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий на встрече в Стамбуле.