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21:30, 15 мая 2025Бывший СССР

Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией в Стамбуле

Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с РФ в Стамбуле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для участия в переговорном процессе с Россией в Стамбуле. Соответствующий документ был опубликован на сайте офиса главы государства.

Отмечается, что делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров. Также в переговорах будут участвовать первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Кроме того, в состав делегации вошли заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил Евгений Шинкарев, заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил Александр Дьяков, начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александр Шерихов, офицер протокола аппарата обеспечения Главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев и советник руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз.

Ранее в Стамбуле началась встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с российской делегацией. Также в СМИ появились сообщения о переносе российско-украинских переговоров на пятницу, 16 мая. Источник ТАСС сообщил, что это произошло по причине логистики. В то же время источник РИА Новости опроверг эту информацию, заявив, что официальных данных, свидетельствующих о переносе переговоров, пока не поступало.

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